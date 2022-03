São Lourenço de Ribapinhão recebeu a terceira edição de 2022 do ContoContigo

Foi no passado sábado, 12 de março, que o Centro Social e Promoção Cultural Desportiva de São Lourenço abriu portas à Peripécia Teatro para mais um ContoContigo.

A terceira sessão deste ano do ContoContigo realizou-se no final de uma tarde bastante chuvosa, mas que nem assim desmotivou as gentes desta freguesia e encheu de vida o Centro Cultural local para assistir aos contos O “Casamento”, de António Modesto Navarro, “O Pastor Gabriel”, de Miguel Torga e “A Vaca”, de João Araújo Correia, apresentados por Patrícia Ferreira, acompanhada pelo músico Rui Fernandes.

Este projeto, promovido pelo Município de Sabrosa, no âmbito da itinerância das apresentações do Espaço Miguel Torga pretende levar o teatro às aldeias do concelho e tem como objetivo, através das artes e do contacto direto, combater o isolamento destas pessoas e que as localidades se encham de vida e de cultura.