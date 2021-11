São Martinho comemorado no Concelho de Boticas

Novembro é por tradição o mês de São Martinho e foram várias as localidades do Concelho de Boticas que assinalaram a data com a realização dos tradicionais magustos, organizados por Juntas de Freguesia, Associações Culturais e Recreativas e aos quais se associaram o Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga e Guilherme Pires, respetivamente.

Os convívios, que decorreram mediante o cumprindo das orientações emanadas pelas Autoridades de Saúde, permitiram retomar, nesta fase pós-pandemia, algumas das atividades, usos e costumes enraizados na comunidade local.

Como é habitual nesta ocasião, às castanhas assadas juntaram-se as fêveras e sardinhas, o pão centeio e o caldo verde que fizeram as delícias daqueles que participaram nas comemorações do São Martinho.

O som das concertinas e os cantares ao desafio também marcaram presença em grande parte dos encontros realizados um pouco por todo o Concelho.

