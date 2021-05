SC Vila Real comemora 101 anos com inauguração da nova sede

Dia 20 de maio de 1920 é o dia da fundação do Sport Clube Vila Real. Volvidos 101 anos, o clube vila-realense vai comemorar esta data, no dia de hoje, com um conjunto de iniciativas que, embora singelas, “se revestem de grande significado”. O ponto alto do programa será a inauguração da sede do clube, na antiga taberna do Alemão, no Largo do Pelourinho.

Programa:

– Lançamento do Selo Oficial do SC Vila Real, em parceria com os CTT | 15:00h – Campo do Calvário;

– Inauguração de Mural | 15:30 – Campo do Calvário;

– Inauguração da Sede do Clube | 16:00 – Antiga Taberna do Alemão.

Devido ao contexto pandémico as iniciativas terão um número limitado de participantes.