“School Band” para crianças da Educação Pré-Escolar e alunos do 4º ano

O Município de Alijó deu início ao projeto “School Band”, dirigido às crianças da Educação Pré-Escolar e alunos do 4º ano do Ensino Básico, que visa promover a aprendizagem escolar através da Música. A iniciativa é promovida no âmbito do plano de intervenção do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) Alijó Educa+, financiado pelo Norte 2020.

O projeto utiliza a metodologia “School Band”, que dá a oportunidade aos alunos de experienciar a prática instrumental, de uma forma simples, prática e motivadora, através de instrumentos de sopro e percussão. Esta metodologia, baseada no modelo “Classband”, mereceu reconhecimento por parte do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar.

Partindo da evidência científica de que existe uma forte correlação entre a aprendizagem da música e o desempenho académico, bem como com a capacidade de atenção e concentração e as diferentes vertentes da inteligência emocional, as aulas visam proporcionar às crianças do concelho aprendizagens na área da música, promovendo simultaneamente competências cognitivas, motoras e socioemocionais, mas também competências na área da comunicação, relacionamento interpessoal, pensamento crítico e criatividade.

Desta forma, os objetivos específicos passam por, entre outros, aprimorar a percepção auditiva e musical, desenvolver o raciocínio lógico e compreender a linguagem musical, desenvolver conceitos de lateralidade e a coordenação motora, estimular a memória, fomentar o espírito de grupo e sentido de pertença, melhorar a postura corporal ou desenvolver os níveis de concentração.

Este projeto vem no seguimento de outras atividades em curso que visam o enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem, proporcionando aos alunos experiências pedagógicas significativas, estimuladoras, diversificadas e, sobretudo, facilitadoras e promotoras do sucesso escolar, como é o caso da disponibilização de plataformas educativas direcionadas a todos os alunos desde a Educação Pré-Escolar até ao 12º ano de escolaridade (Escola Virtual, Alijó educa+, Hypatiamat, Educação Financeira) e o Ciclo de Teatro sobre obras literárias que fazem parte dos programas curriculares.