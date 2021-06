Sé de Lamego vai acolher Concerto de Abertura das Celebrações do Ano Xacobeo

A Sé Catedral de Lamego vai acolher o Concerto de Abertura das Celebrações do Ano Xacobeo pelo projeto “Eventos com Arte”. O espetáculo musical é oferecido pelo Município de Lamego no próximo dia 19 de junho, sábado, pelas 21 horas, e insere-se na promoção da temática dos caminhos de Santiago neste território. A entrada é livre, com acesso limitado à lotação do espaço.

O Concerto de Abertura das Celebrações do Ano Xacobeo insere-se na iniciativa “Redes de Património e Caminhos em Ano Xacobeo”, financiada em 99,27% pelo FEDER, que reúne as autarquias de Lamego e Matosinhos, a Associação Monasterium (Leça do Balio) e a ANCIMA (Associação para a Animação da Cidade de Matosinhos).