Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural visita, hoje, o Laboratório MASSIVE

Hoje, dia 21, o Laboratório MASSIVE, situado no campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), recebe a visita da Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira.

Integrada num programa de visitas a instituições de interface com capacidade de desenvolvimento de inovação ou prestação de serviços em futuros programas para a digitalização do património cultural, esta visita ao MASSIVE permitirá que a Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural conheça alguns dos projetos em curso.

Será feita uma demonstração dos trabalhos que estão a ser realizados, nomeadamente na virtualização de sítios históricos e na digitalização de saberes e tradições da Região Demarcada do Douro, como as vindimas e as lagaradas. O MASSIVE posiciona-se, assim, no desenvolvimento de soluções imersivas aplicadas ao património cultural.

Instalado no Polo I da Escola de Ciências e Tecnologia, o Laboratório de Realidade Virtual MASSIVE é o mais avançado da Península Ibérica, já que estuda a estimulação dos cinco sentidos em aplicações de realidade virtual. Este projeto resulta de uma parceria entre a UTAD e o INESC TEC.