Secretária de Estado da Inclusão no Colóquio “Inclusão e Diversidade: Oportunidades e desafios” em Chaves

Decorreu em Chaves o I Colóquio subordinado ao tema “Inclusão e Diversidade: Oportunidades e Desafios”, um espaço que durante dois dias promoveu a partilha de conhecimentos, reflexões, inquietações e práticas sobre a integração, no Auditório do Centro Cultural.

Dinamizado pela Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade (CERCI), este evento contou com a presença de Ana Sofia Antunes, Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, e do Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz, na Cerimónia de Abertura.

Durante a sua intervenção, o Autarca Flaviense reconheceu ser fundamental continuar a promover espaços de transmissão de conhecimentos sobre a inclusão, para instruir e sensibilizar famílias, entidades competentes, diretores, professores e municípios para esta temática, uma vez que se trata de um processo contínuo e exigente, com respostas complexas.

Acrescentou ainda ser necessário “todos nós sermos guardiões da igualdade”, para impulsionar a inclusão não só no contexto escolar, mas também na sociedade, através de um processo de cooperação entre todos os agentes envolvidos.Numa partilha de experiência e saberes, este colóquio contou com um programa dedicado à educação inclusiva, com painéis compostos por diversos oradores, tendo em consideração a importância das práticas e experiências individuais e coletivas sobre estas matérias.

O evento, apoiado pelo Município de Chaves, teve como objetivo desenvolver práticas de acolhimento, com alternativas organizacionais e pedagógicas que integrem, de uma forma justa e equitativa, diferentes pessoas e grupos.

GC CM Chaves