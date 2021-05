Secretária de Estado do Turismo inaugurou Via Panorâmica em Sabrosa

Aconteceu, ontem de manhã, em Sabrosa, a inauguração da Via Panorâmica de Acesso ao Alto Douro Vinhateiro pela Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, numa cerimónia que contou também com a presença do presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins.

Antes do momento de inauguração, aconteceu, no Espaço Miguel Torga, por parte do presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, e outros representantes locais, a receção oficial da comitiva presente em Sabrosa, a quem foi apresentado o espaço, a vida e a obra do escritor natural de São Martinho de Anta.

Ainda no Espaço Miguel Torga foi possível ouvir as intervenções oficiais dos presidentes da Câmara Municipal de Sabrosa e do Turismo do Porto e Norte de Portugal e da Secretária de Estado do Turismo.

No momento, o presidente da Camara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, afirmou que “hoje é um dia de reconhecimento à secretaria de estado do turismo pelo apoio concedido à resolução de um problema identificado e assumido há muito pela autarquia e pelo poder central relativamente à insegurança de circulação na Estrada Municipal 323 Sabrosa – Pinhão, que está agora ultrapassado, assinalando esta inauguração isso mesmo.” Neste sentido, afirmou ainda que “a conclusão destas obras é também essencial para o desenvolvimento do turismo do concelho e da região do Douro uma vez que, em sinergia com outros equipamentos e serviços recentemente inaugurados e a inaugurar, como são exemplo o Posto de Informação Turística, os miradouros localizados nesta estrada, e o Centro de Apoio à Visitação de Vilarinho de São Romão, esta Via de acesso ao Alto Douro Vinhateiro potencia aos visitantes uma experiência única e em segurança”.

No mesmo sentido foram as intervenções da Secretária de Estado do Turismo e do presidente do Porto e Norte de Portugal, que destacaram a importância da conclusão destas obras e do empenho da autarquia na resolução dos problemas identificados.