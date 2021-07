Secretária de Estado do Turismo visitou Boticas

A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esteve esta segunda-feira, dia 5 de julho, no Concelho de Boticas para visitar o Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB) e o Centro de Artes Nadir Afonso.

A visita de Rita Marques foi acompanhada pelo Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, e restante executivo municipal, pelo Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Luís Pedro Martins, e pelo Primeiro Secretário da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM-AT), Ramiro Gonçalves.

Na sua vinda a Boticas, a Secretária de Estado teve a possibilidade de conhecer as instalações do Centro de Interpretação e Sensibilização Ambiental (C.I.S.A.), espaço recentemente inaugurado, vocacionado para a divulgação científica e ambiental do mexilhão-de-rio (Margaritífera margaritífera) e de mais duas espécies presentes neste território, como é o caso da Toupeira-de-Água e da Borboleta Azul.

Além disso, também visitou o Posto Aquícola, o Centro de Reprodução de mexilhão-de-rio e a zona envolvente ao rio Beça.

Já no Centro de Artes Nadir Afonso, Rita Marques ficou a conhecer algum do espólio do Mestre Nadir Afonso, através da visita à exposição de pintura “Identidade – dos anos 70 ao século XXI”.