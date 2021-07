Secretária de Estado do Turismo visitou Valpaços

A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esteve, na passada terça-feira, dia 6 de julho, no Concelho Valpacense, onde conheceu alguns dos recursos turísticos existentes e projetos futuros.

A visita de Rita Marques foi acompanhada pelo Vice-Presidente, António Medeiros, Vereador do Turismo, Jorge Mata Pires, Vereadora da Cultura, Teresa Pavão, e pelo Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Luís Pedro Martins.

Na sua visita a Valpaços, Rita Marques teve a possibilidade de conhecer a Casa do Vinho e a Loja Interativa de Turismo, a Praia Fluvial do Rabaçal, bem como a Ecovia do Rabaçal, alguns exemplares de Lagares Cavados na Rocha, na freguesia de Santa Valha, entre outros.