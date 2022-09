Secretário de Estado da Agricultura participou no 1º Fórum da Bio Região do Alto Tâmega e Barroso

O Secretario de Estado da Agricultura, Rui Martinho, participou ontem, dia 14 de setembro, no 1º Fórum da Bio Região do Alto Tâmega e Barroso – Caminho da Sustentabilidade, organizado pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT), com o apoio do Município de Boticas.

A sessão de abertura foi encetada pelo anfitrião da iniciativa, o Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, contando ainda com as intervenções do Presidente da CIMAT, Amílcar Almeida, e da Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), Carla Alves.

O colóquio, que decorreu no Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB), contou com a presença de diversas entidades da região, nomeadamente os Presidentes dos municípios que constituem a CIMAT, o Presidente da AgroBio, Jaime Ferreira, o Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Emídio Gomes, entre outros, e serviu para abordar temáticas ligadas à agricultura biológica e ao desenvolvimento sustentável deste setor no Alto Tâmega e Barroso, a segunda região bio do país a obter tal certificação.

O Primeiro Secretário da CIMAT, Ramiro Gonçalves, foi o responsável por apresentar o memorando da Bio Região Alto Tâmega e Barroso, sendo que a tarde de trabalho teve a participação de outros oradores, entre os quais, o Presidente do Município de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto, primeiro território do país a ser distinguido como Bio Região.

Na sua intervenção, Rui Martinho afirmou que “o Ministério da Agricultura está a atento às dificuldades sentidas na produção biológica, estando a trabalhar com o objetivo de implementar medidas que contribuam para o crescimento sustentável deste setor de atividade”.

Por sua vez, Fernando Queiroga, referiu que “este tipo de iniciativas são fundamentais para incentivar os agricultores locais a desenvolver a sua atividade agrícola através da aposta na produção biológica”, acrescentando que “para que isso aconteça também é importante que o Governo valorize os territórios do interior do país, nomeadamente a região do Alto Tâmega e Barroso, este último classificado como Património Agrícola Mundial, em 2018”.

De acrescentar que o fórum foi antecedido por um almoço confecionado com produtos biológicos, pelos alunos do curso de cozinha da Escola Profissional de Chaves (EPC).

GC CM