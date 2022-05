Secretário de Estado da Economia visitou o AquaValor

Secretário de Estado da Economia, João Correia Neves, visitou as instalações do AquaValor – Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia da Água, na passada sexta-feira, dia 20 de maio.

Esta visita faz parte do Roteiro de Encontros para a Competitividade e Inovação, promovido pelo Ministério da Economia e Mar, com a colaboração do IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação) com o objetivo de conhecer os melhores exemplos do país na criação de valor económico e na partilha do conhecimento entre a academia, os agentes do conhecimento e a indústria nacional.

Na passagem pelo AquaValor, o Secretário de Estado da Economia fez-se acompanhar pela Presidente da Agência Nacional de Inovação (ANI), Joana Mendonça e pelos Presidentes do COMPETE e IAPMEI, Nuno Mangas e Francisco Sá, respetivamente, onde pôde conhecer a equipa de investigadores, primeiros resultados e projetos em curso.

“Fiquei com a melhor impressão. É uma instituição nova, com uma equipa com enorme capacidade, com vários doutorados e quadros de alto valor e com foco muito importante na geração de conhecimento e transferência desse mesmo conhecimento para a atividade empresarial. Projetos muito interessantes, muito bem estruturados e que, naturalmente, precisam de tempo para dar os resultados que todos ambicionamos” afirmou João Correia Neves.

Nesta visita à cidade de Chaves foram recebidos pelo Presidente da Câmara, Nuno Vaz, Presidente do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), Orlando Rodrigues, Deputada da Assembleia da República, Fátima Correia e Diretores Executivos do AquaValor, Ramiro Gonçalves (CIMAT) e Maria José Alves (IPB).

GC CIMAT