Secretário de Estado da Educação inaugurou em Vila Real novos centros escolares

O Secretário de Estado da Educação, António Leite, esteve de visita a Vila Real onde procedeu à inauguração formal dos Centros Escolares de Lordelo e de Prado/Ferreiros. Reconhecendo o trabalho excelente que é feito em Vila Real em prol da educação, seja pelos profissionais da educação, professores e restantes funcionários que trabalham nas escolas, seja sobretudo, neste caso, pelo trabalho que a Câmara Municipal tem desenvolvido, o governante destacou a relevância da intervenção efetuada nos dois centros escolares visitados, que classificou de exemplares no objetivo e na forma da sua própria requalificação, acentuando que o ensino faz-se sobretudo da qualidade das pessoas, mas também a qualidade dos espaços é fundamental para o acesso à educação e ao conhecimento.

O Secretário de Estado confirmou ainda a prioridade da requalificação da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, referindo que na lista que resultou do acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, onde estão 451 escolas, o Liceu Camilo Castelo Branco está entre as 17 primeiras a serem intervencionadas, assim que for possível o encaixe destas obras nos sistemas de financiamento que existem, pelo que prevê que a intervenção possa arrancar em menos de um ano.

O Presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, que começou por agradecer a presença do Secretário de Estado da Educação em Vila Real, avançou com alguns números que exemplificam de forma objetiva o forte investimento efetuado para a beneficiação e requalificação dos estabelecimentos de educação e ensino do concelho.

Assim, o Centro Escolar de Lordelo teve um investimento superior a 1 milhão e 600 mil euros, tem no total 283 alunos (75 do pré-escolar e 208 do primeiro ciclo), possuindo 8 salas do primeiro ciclo e 3 do pré-escolar e um auditório com 264 lugares. O autarca destacou ainda a assinatura do contrato de comodato entre o Município e a UTAD, com vista à cedência do espaço da antiga escola superior de enfermagem, que permitiu uma poupança superior a 3 milhões de euros.

O Centro Escolar de Prado/Ferreiros, que representou um investimento de cerca de 1 milhão de euros, tem 121 alunos, destes 25 frequentam a sala do pré-escolar e 96 o primeiro ciclo, divididos por quatro salas.

O Pavilhão da Escola Diogo Cão, futuro Pavilhão Fausto Carvalhais, foi outro dos pontos de passagem desta visita onde foi possível verificar o andamento das obras, assim como assistir a uma pequena apresentação do projeto de execução, num investimento de cerca de 1 milhão e 400 mil euros. Rui Santos concluiu a sua intervenção destacando que o conjunto das obras visitadas representa um investimento de 4 milhões de euros, que só foi possível graças ao Governo, ao Estado Central e à parceria feita com o Município de Vila Real, assim como à partilha de responsabilidade com as escolas e os agrupamentos de escolas que estão neste território.