Secretário de Estado da Saúde visitou Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro

No passado dia 16 de dezembro, o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, visitou a unidade hospitalar de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).

Para Diogo Serras Lopes, esta visita teve como objetivo “conhecer de perto algumas medidas realizadas por este centro hospitalar, nestes últimos anos, que o destacou na resolução dos problemas de saúde dos seus utentes, com as políticas de proximidade adotadas”.

Acrescentou, ainda, que a “interligação com as outras instituições da região, nomeadamente a ULS Nordeste, os ACES da área de influência do CHTMAD, entre outras, é a constatação de que o Serviço Nacional de Saúde funciona numa lógica de rede”.

Durante a visita teve oportunidade de falar com alguns responsáveis dos Serviços, permitindo, desta forma, percecionar a realidade dos profissionais que, diariamente, se empenham na solução dos problemas de saúde da população que serve.