Secretário-Geral da UGT recebido em Murça

Carlos Silva, Secretário-Geral da UGT – União Geral de Trabalhadores, esteve na passada terça-feira dia 29 de março, de visita ao concelho de Murça, a fim de se inteirar sobre alguns problemas que afetam o interior.

A comitiva foi constituída por dirigentes da UGT Portugal e da UGT Vila Real, das quais destacamos a presença de Nataniel Araújo, presidente da UGT Vila Real e José Abraão, este último também Secretário-Geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública.

Nos Paços do Concelho, a comitiva foi recebida pelo presidente do Município Mário Artur Lopes e pelo vice-presidente António Marques. Os autarcas aproveitaram o momento para realçar a valorização dos recursos humanos como um dos grandes desafios da sociedade, nos próximos anos e abordar o desenvolvimento económico e social do país, manifestando o seu apoio para a criação de uma estratégia nacional concertada para o emprego e para a competitividade, focando a importância do Poder Local para a sua implementação.

A visita seguiu posteriormente com uma visita à Adega Cooperativa de Murça e a Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça.

GC CM de Murça