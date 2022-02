Segurança Social de Vila Real assina o primeiro protocolo para pessoas em situação de sem abrigo

A Segurança Social, através do Centro Distrital de Vila Real, assinou no dia 4 de fevereiro o primeiro protocolo de apartamento partilhado para pessoas em situação de sem abrigo com a Associação Antídoto.

Com este protocolo, nove pessoas em situação de sem abrigo passam agora a ter acesso a casas partilhadas de caráter transitório como uma habitação colaborativa e que tem como objetivo a inserção social, numa perspetiva de vida em comunidade em que todos projetam o espaço de acordo com as necessidades do grupo. Através destes tipos de respostas, a Segurança Social desenvolve um trabalho em rede com a instituição, a Câmara Municipal de Vila Real, bem como o respetivo Conselho Local de Ação Social.

Este modelo pretende criar uma intervenção adequada aos diferentes perfis de pessoas e nos distintos contextos sociais e geográficos.

Para o gestor executivo da ENIPSSA, o objetivo é alojar 1.100 pessoas em situação de sem-abrigo. Entre os projetos protocolados há uma taxa de ocupação de 80%, com cerca de 500 pessoas em situação sem-abrigo, em todo o território nacional.

A cerimónia contou com a presença da Diretora do Centro Distrital, Eugénia Almeida, do Gestor Executivo da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (ENIPSSA), Henrique Joaquim, e dos representantes da instituição.