Selecionador Nacional de Futsal “apadrinhou” torneio em homenagem a Joel Nascimento

Foi numa cerimónia simples, mas bastante emotiva que o Grupo Desportivo de Boticas (GDB), com o apoio do Município de Boticas, apresentou na passada sexta-feira, dia 9 de julho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o “Troféu Internacional de Futsal Joel 7”, um evento de homenagem a Joel Nascimento, jovem atleta do GDB, de 19 anos, que faleceu no passado mês de março, num acidente de viação.

O momento, que serviu também para o clube homenagear o jogador, contou com a presença do Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, do Presidente do GDB, Paulo Aleixo, do Vice-presidente da Associação de Futebol de Vila Real, José Manuel Fernandes, de representantes dos clubes nos quais Joel Nascimento jogou, nomeadamente do Grupo Desportivo de Chaves e do Grupo Desportivo e Cultural de Salto, e do Selecionador Nacional de Futsal, Jorge Braz, que assumiu o papel de “padrinho” do evento.

A cerimónia contou ainda com a comparência de familiares, amigos, colegas de equipa, treinadores, representantes da arbitragem do Distrito, entre outros.

Além da divulgação do formato em que irá decorrer o torneio, prevendo-se que se realize no final da próxima época desportiva, foi também apresentada a imagem do troféu de homenagem ao atleta, que terá como lema “Todos Por Ti”.

Foram muitas as palavras dirigidas ao jogador que partiu prematuramente, mas que deixou um importante legado no mundo do futsal, não apenas pelos seus dotes futebolísticos, mas, sobretudo, pelo atleta exemplar e pelo ser humano fantástico que era.

Segundo o Presidente do GDB, Paulo Aleixo, “este troféu será o evento mais significativo que o Grupo Desportivo de Boticas fará em homenagem ao nosso Joel e marcará, com toda a certeza, a grandeza de um torneio internacional de futsal de relevo na região e no país. Para isso, contamos com o apoio do Município de Boticas e do melhor selecionador de futsal do mundo, Jorge Braz, que desde o primeiro momento se mostraram disponíveis para colaborar connosco na realização desta iniciativa”.

Por sua vez, Hugo Martins, tio do jovem atleta, agradeceu a iniciativa levada a cabo pelo GDB, referindo que “não há palavras para descrever aquilo que estão a fazer por nós e, principalmente, pelo Joel. É um orgulho e uma honra para nós vermos a memória do nosso Joel ser perpetuada no tempo, pois ele sentia um amor incondicional pelo Grupo Desportivo de Boticas”.

Já o Selecionador Nacional de Futsal, Jorge Braz, referiu que “depois de ouvir todas estas descrições do Joel, sinto-me mesmo muito pequenino. Acima de tudo, no nosso percurso o que queremos deixar é algum legado, não são as taças de campeões, não são as medalhas, é o legado. Por isso, os meus parabéns pela iniciativa e por tudo o que estão a fazer aqui hoje”, acrescentando que “eu serei a pessoa menos importante neste processo todo e sinto-me altamente obrigado a estar presente e a colaborar com o que for necessário para dignificar a memória do Joel”.

Também o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, realçou “o ser incrível que o Joel era. Um jovem talentoso, respeitador, amigo do amigo e que deixa, naturalmente, muitas saudades”.

“O Município de Boticas estará sempre disponível para apoiar iniciativas desportivas que sirvam para eternizar o percurso do Joel, servindo de exemplo para todos os atletas do clube, pelos seus valores enquanto jogador e pessoa”, finalizou o autarca.