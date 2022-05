Selo de Hospitalidade Jacobeia apresentado em Valpaços

No passado dia 23 de Maio, o Auditório da Casa do Vinho recebeu uma sessão de esclarecimento sobre o Selo “Hospitalidade Jacobeia”, integrado no Projeto Caminho Português de Santiago do Este.

Da parte do Município de Valpaços, apresentou o projeto o Vereador do Turismo, Jorge Mata Pires, acompanhado na sessão por Catarina Chaves, da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago.

Na plateia encontravam-se os agentes económicos das cinco freguesias do Concelho, por onde passa o percurso, nomeadamente Rio Torto, Valpaços e Sanfins, Vassal, Santiago da Ribeira de Alhariz e Friões.

Jorge Mata Pires enalteceu a importância de empresários e população em geral no acolhimento do projeto. “Temos o Caminho Português de Santiago do Este implementado, já estamos há algum tempo a prepará-lo, estamos na fase de envolver a população e os agentes económicos locais, elementos essenciais para o seu sucesso e para que o Concelho colha os frutos da implementação de um projeto de dimensão internacional, que agora passa por Valpaços”, referiu.

Catarina Chaves deu a conhecer o Selo “Hospitalidade Jacobeia”, que é uma iniciativa da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago e que visa diferenciar a oferta turística, valorizando produtos e serviços de apoio ao peregrino, valorizando a qualidade do atendimento e serviços oferecidos pelas entidades certificadas.

A entidade certificada com o Selo «Hospitalidade Jacobeia» terá vários benefícios:

– Usufruir de vantagem competitiva e de marketing na diferenciação dos seus produtos e serviços, decorrentes da associação ao mérito de uma entidade de valorização do património jacobeu e das vias históricas de peregrinação, reconhecido nacional e internacionalmente;

– Beneficiar de promoção diferenciada nos meios de comunicação institucional e/ou materiais promocionais da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago.

– Possibilidade de usufruto da intermediação da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago junto de associações jacobeias, operadores turísticos, agentes académicos e institucionais, em escala internacional, para o estabelecimento de parcerias, programas ou outras formas de colaboração de interesse para o desenvolvimento da Estratégia Nacional para o Caminho de Santiago.

Podem candidatar-se à atribuição do Selo «Hospitalidade Jacobeia» albergues de peregrinos, empreendimentos de alojamento turístico, estabelecimentos de restauração e bebidas, comerciantes de produtos locais, empresas de animação turística e de outros setores, devidamente licenciados, que se encontrem implantadas em território comprovadamente abrangido por rotas históricas de peregrinação a Santiago de Compostela.