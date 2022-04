Semana da Leitura em Lamego incentiva a “Ler sempre. Ler em qualquer lugar.”

“Ler sempre. Ler em qualquer lugar.” é o lema escolhido para a edição deste ano da “Semana da Leitura”, a grande festa à volta dos livros que decorre na cidade de Lamego, que visa estimular os hábitos de leitura junto dos jovens. O evento percorrerá todas as bibliotecas do concelho, de 26 a 29 de abril, à exceção do encontro com a escritora Ana Simão que decorre na Biblioteca Municipal de Lamego, para além dos estabelecimentos de ensino.



Promovida pela Rede de Bibliotecas de Lamego, com apoio da Câmara Municipal, a “Semana da Leitura” desafiará as escolas e as bibliotecas a fomentar o “Prazer de Ler”. No conjunto de iniciativas a desenvolver, destaca-se a realização de leituras, jogos, exposições e palestras, com o propósito de celebrar a leitura como uma das práticas mais decisivas para a aquisição de conhecimento e desenvolvimento da inteligência humana.