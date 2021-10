Semana de Acolhimento a Alunos Erasmus em Vila Real

Com o início do novo ano letivo começa também mais uma International Welcome Week na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, iniciativa promovida pelo Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade da academia transmontana que, a cada semestre, promove um conjunto de atividades com vista à receção dos estudantes Erasmus, oriundos dos programas Erasmus+ e Cooperação Académica.

No âmbito da semana de acolhimento, que decorreu de 27 de setembro a 1 de outubro, cerca de 70 estudantes Erasmus foram recebidos na Câmara Municipal de Vila Real, onde foi servido um Porto de Honra de boas-vindas, com a degustação de algumas iguarias tradicionais. O Vereador do Pelouro da Educação e Juventude, José Maria Magalhães, desejou uma boa estadia a todos os jovens que escolheram Vila Real como destino para esta nova experiência no seu percurso académico e de vida. Nesta sessão de boas-vindas marcaram igualmente presença o Vice-Reitor para a Internacionalização, Gonçalo Fernandes, Pró-Reitora para as Parcerias e Relações Internacionais Cristina Saraiva e a Presidente da Erasmus Student Network (ESN UTAD), Isabel Carvalho.

Esta iniciativa é fundamental para a integração destes estudantes estrangeiros provenientes de países tão díspares, uma vez que lhes dá a oportunidade de contactarem com a vida académica, social e cultural da UTAD e da cidade de Vila Real. Ao mesmo tempo propicia momentos de confraternização depois de um longo período com fortes restrições ao convívio social e à livre circulação, devido à pandemia.