Semana de teatro dedicada aos mais novos em Murça

O Município de Murça e a Companhia de Teatro “Filandorra – Teatro do Nordeste”, organizaram uma semana de teatro dedicada aos mais novos.

Todas as crianças do Concelho, alunos do pré-escolar, primeiro e segundo ciclo, tiveram a oportunidade de assistir, no Auditório do Centro de Cultura, à peça: “Diabos e Diabritos…. Num Saco de Mafarricos”, da autoria de Alexandre Parafita. Aliás, o escritor transmontano, ainda subiu ao palco para explicar um pouco sobre a recolha e narração das lendas e contos que deram origem às histórias do espetáculo.

David Carvalho, director da Companhia e encenador, ainda proporcionou aos alunos do 9.º ano, uma representação bem arrojada e atrativa do “Auto da Barca do Inferno” de Gil Vicente, com uma “roupagem” actualizada e mais contemporânea.