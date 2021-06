A Semana do Ambiente 2021, promovida pelo Município de Vila Real, arrancou com a comemoração do Dia Mundial da Criança numa atividade adaptada às circunstâncias atuais, mas sempre com a motivação da sensibilização das gerações mais novas para a temática da Natureza, do Ambiente e dos seus Direitos enquanto crianças.

Os serviços de ambiente desafiaram uma turma da escola Diogo Cão ( 8ºA) a participar numa atividade artística orientada pela artista Chi Pardelinha, que consistiu na elaboração de uma tela conjugando toda a temática associada a este dia. A vereadora Mafalda Vaz de Carvalho marcou presença no início da atividade, que aconteceu no espaço exterior do Centro de Ciência de Vila Real, no Parque Corgo, fazendo uma breve abordagem à origem da Convenção dos Direitos da Criança.

O empenho e dedicação da artista, a quem o Município agradece pela disponibilidade e colaboração, e a vontade de aprender dos jovens alunos que participaram ativamente nesta iniciativa resultaram na criação de um belíssima Tela que está em exposição na Escola Diogo Cão.