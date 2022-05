Semana do Ambiente no 20º aniversário do Parque Biológico da Serra das Meadas

O 20º aniversário do Parque Biológico da Serra das Meadas vai marcar o regresso das comemorações da Semana do Ambiente, promovidas pelo Município de Lamego, que coincidirá com o Dia Mundial do Ambiente.

Este ano, as atividades da Semana do Ambiente voltarão a animar este recinto, entre os dias 6 e 9 de junho, com a participação prevista de centenas de crianças e jovens da comunidade escolar de vários pontos do país, que vão estar em contacto privilegiado com a Natureza.

O programa de atividades será subordinado aos temas da proteção e conservação da Biodiversidade e dos seus habitats, com a missão de promover o conhecimento e reforçar a sensibilização, que se traduzam em comportamentos amigos do Ambiente.

Inaugurado em 2002, o Parque Biológico da Serra das Meadas é um centro de educação ambiental e preservação da natureza e da sua biodiversidade, localizado a apenas sete quilómetros da cidade de Lamego.

Aberto ao público todos os dias, são realizadas visitas guiadas que permitem conhecer melhor as diferentes espécies animais, bem como a flora e a geologia próprias da região.