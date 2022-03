Semana do ambiente promovida em Santa Marta de Penaguião

Sob o mote de “Porque é preciso primeiro conhecer para depois se preservar!”, o Município de Santa Marta de Penaguião organizou do dia 21 a 25 de março a Semana do Ambiente, uma semana com a inclusão de caminhadas pelo meio ambiente e a identificação das diferentes espécies arbustivas e arbóreas existentes no nosso concelho.

A atividade foi realizada com os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo com o intuito de bem cedo começarem a consciencializar as crianças e jovens para a preservação do ambiente e da flora.

De referir que devido às condições climatéricas, a ação na EB1 de Fontes ficou adiada para a próxima semana.

O Município deixa um especial agradecimento ao acompanhamento do PIIE e à Escola Segura, que através do SEPNA (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente), se constitui também como polícia ambiental, visando a proteção da natureza, do ambiente e do património natural, em todo o território.