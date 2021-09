Semana Europeia da Mobilidade 2021 em Vila Real

A Semana Europeia da Mobilidade, que decorre todos os anos durante o período de 16 a 22 de setembro, tem como tema, para a edição de 2021: “Mova-se de forma sustentável. Seja saudável”.

Numa tentativa de promover a saúde e, em simultâneo, a utilização dos modos suaves de mobilidade nas deslocações das crianças para a escola, serão desenvolvidas duas ações com a comunidade escolar, um jogo para as crianças do 1.º e 2.º ciclos e uma atividade de colorir para as crianças do pré-escolar.

Pretende-se que sejam as crianças a potenciar, junto dos seus pais/cuidadores, idas para a escola a pé, de bicicleta, de transporte público ou de outra forma sustentável, que não utilize o automóvel.

Dado o início do ano letivo coincidir com o início da Semana Europeia da Mobilidade, a atividade com as escolas irá decorrer durante os dias 20 a 24 de setembro.

Paralelamente, durante o fim-de-semana de 18 e 19 de setembro, será desenvolvida uma campanha de sensibilização para apelar ao fim do estacionamento irregular, especificamente nos passeios e espaços prioritariamente destinados aos peões. Esta atividade, que terá lugar nas ruas do centro da cidade, tem como objetivo incentivar o bom comportamento dos automobilistas.