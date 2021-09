Chaves: Semana Europeia da Mobilidade para incentivar hábitos sustentáveis e saudáveis

O Município de Chaves volta a associar-se à iniciativa “Semana Europeia da Mobilidade (SEM)” e ao “Dia Europeu Sem Carros (DESC)”, como tem vindo a acontecer desde 2003. As iniciativas, promovidas pela Comissão Europeia, a decorrer entre os dias 16 e 22 de setembro, um pouco por toda a Europa têm como lema “Mova-se de forma sustentável. Seja saudável”, de forma a prestar homenagem às dificuldades sentidas ao longo da pandemia da COVID-19.

Esta iniciativa procura encorajar e motivar as cidades e vilas para a necessidade de implementação e promoção de medidas de transporte sustentáveis, desafiando os cidadãos a encontrarem outras alternativas de transporte mais amigas do ambiente e consequentemente da saúde.

A Semana Europeia da Mobilidade celebra a resiliência dos municípios europeus e as suas conquistas, tentando, ao mesmo tempo, manter a tendência de aumento da mobilidade ativa e de utilização de mobilidade com emissões baixas ou nulas. Na 24ª edição do Dia Europeu sem Carros, dia 22 de setembro, as viagens serão gratuitas nos Transportes Urbanos de Chaves (TUC)

O Programa municipal deste ano contempla ações dirigidas a todos os cidadãos flavienses, destacando-se:

16 e 17 de setembro | ‘’Passeio de Bicicleta’’ pela ciclovia, no qual poderão participar com bicicleta própria ou disponibilizada pelo município de forma gratuita;

18 de setembro | Aulas de dança e disponibilização de bicicletas, no Largo General Silveira;

21 de setembro | ‘’Move-te pela tua Saúde’’, atividade promovida pela Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa – Alto Tâmega, no Largo General Silveira, Largo do Monumento e na Madalena, havendo ainda palestras do projeto “Escola Segura” pela PSP, nas escolas EB N.º5 de Casa dos Montes, EB1 N.º 1 de Santo Amaro, EB1 N.º3 do Caneiro e Centro Escolar Santa Cruz/Trindade.

22 de setembro | Animação de rua e disponibilização de bicicletas para experimentar uma locomoção citadina mais saudável;

22 de setembro | ‘’Music Sessions’’, com animação musical no interior dos Transportes Urbanos de Chaves pela Escola de Música e Ballet Mozart. Para assistir basta que faça uma viagem nos autocarros.

De referir que o Município de Chaves é uma das seis autarquias a nível nacional que aderiu ininterruptamente a esta iniciativa.