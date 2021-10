Semana Europeia do Desporto no Agrupamento de Escolas Diogo Cão

A Semana Europeia do Desporto decorreu de 23 a 30 de setembro. Esta é uma iniciativa da Comissão Europeia destinada a promover o desporto e a atividade física em toda a Europa.

Abraçando as orientações emanadas pelos responsáveis desta iniciativa, o nosso Agrupamento, através do grupo de Educação Física aderiu à iniciativa propondo 3 dias temáticos. Todas as atividades tiveram em conta as orientações da DGS face à situação pandémica que continuamos a vivenciar.

Deste modo, no dia 24 de setembro comemorou-se o Dia Europeu do Desporto Escolar com a realização de “Jogos Sem Fronteiras” para todas as turmas do 5º ano da escola sede. Esta atividade decorreu no período da tarde com a implementação de vários jogos: “Jogo do Galo”, “Jogo do Mata” e “Jogo do Uno”, que tiveram como objetivo pôr à prova a agilidade, coordenação e destreza motora dos alunos. Salienta-se o empenho, entusiamo e adesão dos discentes no que respeita a esta iniciativa.

O segundo dia comemorativo ocorreu a 27 de setembro, realizando-se uma Pintura/Mural feita com marcadores, utilizando a boca para fazer o desenho e o seu nome. Esta atividade contou com a participação dos professores e alunos do CAA (Centro de Apoio à Aprendizagem) e com os alunos da turma do 6ºB. Esta atividade foi a forma encontrada para celebrar o Dia do Desporto Inclusivo. Além da vertente do convívio entre os alunos que se desenvolveu com muita alegria, satisfação e principalmente de entreajuda, serviu essencialmente como forma de alertar e sensibilizar os jovens para as dificuldades que muitos dos seus pares enfrentam no dia-a-dia. “Um pintor não é só as suas mãos, a pintura vem do coração” A.E. Stegmann.

Alusivo à temática o Desporto no Trabalho, o Grupo de Educação Física circulou por todos os pavilhões e diferentes serviços, no dia 29 de setembro. Teve como principal objetivo, sensibilizar a comunidade educativa acerca da importância da atividade física para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos cidadãos. Assim, todos foram presenteados com 5 minutos de exercícios simples, no próprio lugar, visando principalmente a correção da postura corporal, tendo em conta a quantidade de tempo que passam sentado ou em posições mais sedentárias.

Estamos todos de parabéns. Juntos somos mais, juntos somos (sempre) melhor! … toca a mexer.

Grupo de Educação Física