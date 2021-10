Seminário assinala 25º aniversário do Gabinete de Apoio à Vítima de Vila Real

Assinalando o 25.º aniversário do Gabinete de Apoio à Vítima de Vila Real, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima promove um Seminário-Debate, no dia 11 de novembro. O evento terá lugar no auditório do Teatro Municipal de Vila Real, com início marcado para as 14h00.

O Seminário-Debate vai contar com a participação de Carla Ferreira (Gestora Técnica da rede CARE – Crianças e Jovens Vítimas de Violência Sexual da APAV), António Trogano (Coordenador de Investigação Criminal e responsável pelo Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Vila Real), Dulce Maia (Diretora do Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro – CHTMAL) e Ricardo Barroso (Professor auxiliar da UTAD); e moderação de Paula Cristina Rodrigues Martins Peixoto (Procuradora da República) e Maria Cristina Quintas Antunes (Professora Coordenadora Escola Superior de Saúde UTAD).

A participação no seminário-debate é gratuita, mas carece de inscrição obrigatória. Inscrição online: apav.pt/vilareal25