Seminário de Abertura das Pós-graduações em SNC-AP e Transformação Digital

Decorreu, no passado sábado, dia 29 de janeiro, no auditório do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso – MACNA, o Seminário de Abertura da 2ª Edição das Pós-graduações em Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) e Transformação Digital (TD).

Foram mais de 30 os que marcaram presença no Seminário de Abertura da 2ª edição das Pós-graduações. Para além dos alunos, coordenadores de curso e demais convidados, marcaram presença, o Presidente do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), Orlando Rodrigues e o Primeiro Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), Ramiro Gonçalves.

Após uma breve reunião de preparação das Pós-graduações e, uma vez que será o IPB a lecionar os referidos cursos, Orlando Rodrigues – Presidente do IPB, abriu a sessão dando as boas-vindas aos novos alunos.

Com duplo papel nesta sessão de abertura, como representante da CIMAT e como orador convidado, Ramiro Gonçalves, começou por agradecer a presença de todos e desejar que esta edição das Pós-graduações “tenha tanto ou mais sucesso que a edição anterior. Fico muito contente com a mobilização e por entenderem que só através de processos de capacitação, conseguiremos melhorar o desempenho da nossa região”.

Posteriormente, enquanto orador convidado e na qualidade de Professor Associado com Agregação na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Investigador Sénior no INESC TEC Laboratório Associado e Diretor Executivo do AquaValor, presenteou a plateia com a sua perspetiva sobre a temática “Transformação Digital: presente e futuro”, dentro daquilo que será a Pós-graduação em Transformação Digital.

A introduzir o SNC-AP, António Lameiras, Chefe de Divisão na Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar e ex-aluno da Pós-graduação em SNC-AP, fez uma breve apresentação daquele que foi o seu trabalho final do curso, intitulado “A importância da contabilidade e relato orçamental no (atual) sistema de contabilidade pública”.

Foi tempo, ainda, para uma “Reflexão sobre a organização administrativa portuguesa”, pelo orador convidado, Miguel Ângelo Rodrigues, Diretor do Centro de Investigação em Ciência Política (CICP) – Universidade do Minho.

De realçar que o evento cumpriu todas as medidas implementadas pela DGS, no âmbito do combate à pandemia, nomeadamente, o uso obrigatório de máscara, a desinfeção das mãos à entrada e a apresentação de certificado de vacinação válido ou de teste COVID-19 negativo.

Recorde-se que as presentes Pós-graduações se inserem na candidatura aprovada ao Aviso NORTE-62-2018-34 – Formação para a Modernização e Capacitação da Administração Local e tem como objetivo reforçar as competências gerais e específicas dos recursos humanos das entidades da Administração Local no Alto Tâmega (CIMAT e Câmaras Municipais), e a melhoria da eficácia e eficiência dos serviços prestados à população, através do desenvolvimento de um Programa orientado para o reforço de competências profissionais tendentes à Modernização Administrativa .