Seminário “Economia Circular nas Escolas” retrata economia circular

O Município de Vila Real, no âmbito do projeto “Para cá do Marão embalagens não!”, irá realizar o Seminário “Economia Circular nas Escolas” no dia 5 de Junho, às 9:00, no Teatro Municipal de Vila Real.

Todos os Agrupamentos de Escola e a Escola Profissional do Nervir irão apresentar os trabalhos realizados pelos alunos, de distintas faixas etárias, do Jardim de Infância até ao Secundário, retratando o tema da Economia Circular, em contexto escolar.

Devido ao contexto pandémico e lotação da sala, as inscrições são gratuitas mas obrigatórias para ambiente@cm-vilareal.pt.

Este projeto é financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, através dos EEA Grants e pela Secretaria Geral do Ambiente.