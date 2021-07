Senhora da Graça: palco de desafio “everesting” em bicicleta

A prova já não é uma novidade se falarmos em corrida, mas quando se trata de o fazer em bicicleta, as dificuldades parecem superar-se.

Foi com o espírito de superação que três amigos, oriundos da cidade de Guimarães, se propuseram desafiar os seus limites e realizar um “everesting” de bicicleta no Alto da Senhora da Graça.

O feito foi conquistado no passado domingo, dia 4 de julho, quando os três ciclistas realizaram, entre as 06:00 horas da manhã e as 20:00 horas da tarde, 15 subidas e descidas ao Monte Farinha.

Estes magníficos atletas haviam já percorrido os exigentes circuitos do projeto Bikeroads Mondim de Basto, tendo agora alcançado um novo triunfo no seu percurso desportivo.

São desafios e conquistas como estas que comprovam que Mondim de Basto é, naturalmente, um território desafiante e conquistador de novos Exploradores por Natureza!