Senhora da Graça recebe a etapa rainha da 83ª Volta a Portugal em Bicicleta

Um dos maiores eventos desportivos do país está de regresso a Mondim de Basto no próximo dia 14 de agosto (domingo). A apresentação oficial da 83ª Volta a Portugal em Bicicleta decorreu no passado dia 22 de julho, na Sala do Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa, e contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, Bruno Ferreira.

“O Alto do Monte de Farinha é uma das etapas mais emblemáticas da Volta a Portugal em Bicicleta, contando anualmente com milhares de espetadores espalhados ao longo do percurso que atravessa o concelho de Mondim de Basto”, destacou Bruno Ferreira, assumindo que “a realização de eventos desportivos que divulguem e valorizem o património natural existente no concelho é uma das apostas do município de Mondim de Basto.”

A prova mais emotiva e decisiva será acompanhada, uma vez mais, pelas belíssimas paisagens de Mondim de Basto, que tornam o certame mais apelativo e desafiador para todos os atletas.

A penúltima etapa em linha ligará Paredes ao Alto do Monte de Farinha, em Mondim de Basto, num total de 174,5 km. No decorrer da etapa não faltará a emoção e a garra dos amantes de ciclismo para apoiarem todos os participantes ao longo desta mítica subida à Senhora da Graça.

GC CM de Mondim de Basto