Sérgio Pires encabeça candidatura independente a Guiães

Sérgio Pires anunciou, formalmente, no passado dia 2 de agosto, a candidatura do movimento independente “Unidos por Guiães”, com a entrega da respetiva lista no Tribunal Judicial de Vila Real, pelas mãos da Mandatária Joana Ribeiro.

Natural de Guiães, nascido em 1988, Sérgio Pires é licenciado em Comunicação e Multimédia pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Na freguesia de Guiães, destaca-se, há cerca de 20 anos, no associativismo, dirigindo diversas coletividades.

Atualmente lidera vários projetos ligados à música e ao desporto, sendo que em Guiães, é presidente do “Magnificat – Grupo de Jovens de Guiães”, um coro musical de inspiração cristã ligado à Paróquia, e também do Futebol Clube de Guiães, clube que milita na Liga INATEL de Futsal, e que recentemente procedeu à construção de um Polidesportivo na Freguesia.

Sérgio Pires está, desde sempre, ligado a atividades associativas, congregando desde há longos anos dezenas de pessoas, promovendo especialmente a juventude, permitindo que na sua freguesia ainda existam atividades sociais.

Com esta candidatura, Sérgio Pires, conhecido pelo amor que tem à sua terra e às suas gentes, pretende “criar mais dinamismos que unam as pessoas, valorizar o património, a cultura e o desporto, bem como proporcionar condições estruturais para que os habitantes de Guiães possam desenvolver as suas atividades agrícolas, tornando a Freguesia mais atrativa e empreendedora”.