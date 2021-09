Sérgio Ramos: “as pessoas deviam dar um voto de confiança a quem vem de novo”

Sérgio Ramos, candidato do Chega à Câmara Municipal de Vila Real, efetuou, esta manhã uma ação de campanha na Feira do Levante, em Lordelo. Uma iniciativa que, segundo o cabeça de lista, permite “um contacto com os eleitores representativos do concelho”.

Nesta ação, o Chega aproveitou para apresentar algumas das suas propostas, das quais se destacam, na área do emprego e do empreendedorismo, a criação de um de um “Pack de Investimento” e de um espaço “Jovem criador” e, na área da segurança, da instalação de sistemas de videovigilância em zonas mais problemáticas.

Sobre o tópico do investimento ao nível do emprego e da economia, Sérgio Ramos frisou que a grande proposta do Chega tem a ver com a educação: “Nós achamos que uma das soluções passa pela educação, ou seja, desde tenra idade começarmos a fomentar nas crianças esta capacidade de empreendedorismo. Se elas desenvolverem estas capacidades desde cedo, quando chegarem ao 12º ano ou saírem da universidade, terão a capacidade para criar o seu próprio posto de trabalho ou a sua empresa, em Vila Real, sem estar dependentes dos empregos que existem”, referiu o candidato.

No que diz respeito ao “pack de investimento”, o cabeça de lista explica que esta medida se centra na captação de empresas através da criação de condições para a sua instalação em Vila Real, nomeadamente, através da redução de impostos e da disponibilização de lotes a custo reduzido. “Antes, havia grande barreira natural que era o Marão, mas hoje, já não temos esse constrangimento. Se temos estas condições, por que é que continuamos a ficar para trás?”, questionou Sérgio Ramos.

Para o cabeça de lista, este problema, que é geral a nível nacional, “tem a ver com as políticas regentes”, dado que são “sempre os mesmos partidos” que estão no poder. “Se o problema é de raiz e tem a ver com as políticas a nível nacional, tem de se mudar o panorama a esse nível e dar oportunidade a novos partidos. Há muito aquela visão do medo do novo, (…) mas acho que as pessoas deviam dar um voto de confiança a quem vem de novo, porque temos alguma coisa de diferente”, declarou.

Por fim, sobre a instalação de sistemas de videovigilância em zonas mais problemáticas, Sérgio Ramos frisou que, apesar de se pretender manter a dinâmica existente nos bares, as pessoas que moram nessa zona têm direito ao seu sossego. “Se tivermos um sistema de vigilância, talvez as coisas corram ligeiramente melhor. Não devemos fazer as coisas com medo do castigo, mas as pessoas deviam ser conscientes e saber que, numa zona habitacional, a partir de determinada hora, não se pode fazer barulho. Enquanto as pessoas não têm essa consciência e não mudam essa forma de pensar, temos de ser impositivos e criar sistemas de vigilância”, concluiu.