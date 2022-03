Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social de Mesão Frio em funcionamento a partir de abril

No âmbito da transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da Ação Social, o Município de Mesão Frio disponibiliza à comunidade, a partir do próximo dia 4 de abril, o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS).

O SAAS funcionará no edifício da antiga escola primária Prof.ª Maria Angélica, local onde estão instalados os serviços de Ação Social. O serviço visa apoiar pessoas e famílias do concelho que se encontram em situação de vulnerabilidade, exclusão social ou de emergência social, promovendo a sua inserção social e comunitária, incluindo beneficiários de Rendimento Social de Inserção (RSI).Com o objetivo de dinamizar um atendimento de primeira linha, o SAAS responderá às situações de crise e/ou de emergência social e assegurará apoio técnico no acompanhamento social, tendo em vista a prevenção e a resolução de problemas sociais.