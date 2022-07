Sessão de autógrafos de pilotos do WTCR preencheu Paços do Concelho de Vila Real

Ontem, a Praça do Município de Vila Real ficou a abarrotar de aficionados que aguardavam a chegada dos pilotos do WTCR para ter a oportunidade receber autógrafos.

Este ano, o percurso até à praça foi diferente, dado que o executivo municipal e alguns pilotos tiveram oportunidade de viajar em veículos clássicos da Cruz Branca de Vila Real e outros fizeram o itinerário nos seus carros que ficaram expostos aquando da sessão de autógrafos.

Chegados à Praça do Município, os pilotos foram acolhidos no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Real, com um lanche de produtos locais.

Seguiu-se, depois, a sessão de autógrafos em que os amantes do desporto automóvel aproveitaram para tirar fotografias com os seus ídolos e pediram assinaturas em t-shirts, capacetes, notas alusivas ao circuito internacional, miniaturas, cartazes entre outros artigos.

Era palpável o entusiamo dos vila-realenses pela presença dos pilotos portugueses Tiago Monteiro e Miguel Oliveira.

De referir, ainda, que o vencedor da prova do WTCR, em 2019, após o encerramento da sessão, verificou que nem toda a gente teve oportunidade de receber um autógrafo e não hesitou em levantar-se da mesa e a dirigir-se diretamente à fila para dar mais alguns autógrafos, para a grande alegria de quem esperou horas para o ver.

Recorde-se que, este domingo, haverá mais uma sessão de autógrafos no Nosso Shopping de Vila Real.

CR