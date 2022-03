Sessão de capacitação do Roteiro Enogastronómico Verde Sentido realizou-se em Mondim de Basto

Decorreu, no auditório da Assembleia Municipal de Mondim de Basto, a sessão de qualificação “Estruturação da oferta para comercialização em agências de viagem”, promovida no âmbito do BTinova 2.0, um projeto para a ativação do Roteiro Enogastronómico “Verde Sentido”.

A sessão de abertura contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, Bruno Ferreira, que transmitiu aos presentes o empenho do município na qualificação, promoção e divulgação dos produtos endógenos do concelho e na construção de um destino de excelência no segmento do Enoturismo.

O projeto BTinova 2.0 é uma iniciativa conjunta da Associação Empresarial de Amarante (AEA) e da Associação de Municípios do Baixo Tâmega (AMBT) que obteve aprovação do programa de financiamento NORTE 2020, ao Sistema de Ações Coletivas – Qualificação, o qual permite dar continuidade à promoção do Roteiro de Enoturismo “Verde Sentido”, e trazer novas ações de qualificação aos agentes do território do Baixo Tâmega.

Esta marca associou os operadores turísticos, os restaurantes e as unidades hoteleiras, em torno da ideia de oferecer serviços de animação turística em parceria.

Do projeto fazem parte os concelhos de Amarante, Baião, Marco de Canaveses, Celorico de Basto, que já estiveram na primeira fase do programa e que, nesta fase do BTinova 2.0, foi alargado também aos concelhos de Mondim de Basto, Cabeceiras de Basto e Resende.