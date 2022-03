Sessão “Desafios do Futuro” dirigida a Empresas, Empresários e Empreendedores

Vai decorrer no próximo dia 25 de março, às 14h30, no Teatro Auditório Municipal de Alijó, a Sessão “Desafios do Futuro” destinada a Empresas, Empresários e Empreendedores, que vai ser dedicada ao Plano de Recuperação e Resiliência, programa Portugal 2030 e investimento no Interior.

O objetivo desta iniciativa, promovida no âmbito das atividades desenvolvidas pela Incubadora do Tua, projeto do Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT), do qual o Município de Alijó faz parte, passa por apoiar os empreendedores e empresários do território, de forma a fomentar e potenciar o crescimento económico da região do Tua.