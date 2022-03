Sessão pública de divulgação da Candidatura “Bairro Comercial Digital do Centro Histórico de Chaves”

Com o objetivo de incrementar a Transição Digital no Centro Histórico de Chaves, através da aplicação de tecnologia na dinamização da atividade comercial, no aumento das visitas turísticas e da fruição cultural, o Município apresenta no próximo dia 07 de março (segunda-feira), pelas 21h00, na Biblioteca Municipal de Chaves, uma sessão de divulgação da Candidatura do Centro Histórico de Chaves ao AVISO N.º 01/C16-i02/2022 – “Bairros Comerciais Digitais”, com enquadramento no Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal (PRR).

Direcionada sobretudo aos comerciantes do centro histórico e a todos os potenciais interessados, esta sessão permitirá o contributo e sugestões para o referido Plano de Ação a candidatar.

Desenvolvida em parceria estratégica com a ACISAT – Associação Empresarial do Alto Tâmega, a ADRAT – Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega, a Procentro – Promoção do Centro Histórico de Chaves, a GEMC- Gestão de Equipamento do Município de Chaves e a Amochaves – Associação De Moradores do Centro Histórico de Chaves, esta candidatura, com uma forte componente tecnológica e digital, tem em vista a dinamização económica das áreas comerciais tradicionais, contribuindo para a modernização e o fortalecimento da sua competitividade e resiliência, em estreito respeito pelos pilares do desenvolvimento sustentável.