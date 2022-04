O Auditório Municipal de Ribeira de Pena recebeu, no dia 21 de abril, a apresentação dos projetos de empreendedorismo da sétima edição do Concurso “Ribeira Empreende”.

Vinte e oito projetos de empreendedorismo foram apresentados nesta edição do concurso “Ribeira Empreende”, em que os participantes apresentaram os seus planos de negócios e explicaram a viabilidade das suas propostas.

Os projetos foram avaliados por um júri composto por representantes do Município de Ribeira de Pena, da Adripòio, do Agrupamento de Escolas e do Instituto de Emprego e Formação Profissional.

O concurso “Ribeira Empreende” tem como objetivo promover o espírito empreendedor e criativo dos jovens ribeirapenenses, valorizando ideias de negócio, de diversos setores de atividade, que sejam viáveis para o concelho.No 1º escalão, em 1º lugar ficou o projeto “Energia Sun and Windy”, em 2º lugar o projeto “Computador Star” e “Óculos Nocturn-nice” e em 3º lugar o projeto “Lápis Amigo” e “Milhó-Combustível”.No 2º escalão, em 1º lugar ficou o projeto “Citropena”, em 2º lugar “Sacos com Alma” e em 3º lugar “HARTWORK”.

No 3º escalão, em 1º lugar ficou o projeto “Mil Tentações”, em 2º lugar “Pena Tour” e em 3º lugar “Pena Hunters”. “Ribeira Empreende” resulta de uma parceria entre o Município de Ribeira de Pena, o Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G “Sol Nascente” (CLDS), o Agrupamento de Escolas e o Instituto de Emprego e Formação Profissional.

No final foram entregues certificados de participação a todos os intervenientes.