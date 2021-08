Sexta 13 de Montalegre: evento de 2021 em formato online

A menos de uma semana para mais uma “Sexta 13”, a noite das bruxas que se celebra, habitualmente, em Montalegre, a autarquia local está a preparar um evento diferente, dada a pandemia de Covid-19 que tem condicionado milhares de eventos em todo o país.

Este ano, devido à crise pandémica, o evento será feito em formato online. Porém, o espetáculo – feito no interior do castelo de Montalegre – promete, uma vez mais, surpreender. Poderá acompanhar tudo, em direto, a partir do canal de comunicação do Município de Montalegre, no Facebook.

A “Sexta 13” é uma das “maiores festas de rua do país”, na qual participavam, até 2020, milhares de pessoas em Montalegre. O padre Fontes protagoniza habitualmente o ponto alto da festa quando prepara uma bebida que “esconjura todos os males”.