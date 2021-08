Chegou a única “Sexta 13” do ano. Apesar dos constrangimentos provocados pela crise pandémica, Montalegre assinala o evento, pelas 22h30, com uma emissão direta online.

O espetáculo com os artistas Bruxo Queiman e Andrea Pousa – feito no interior do castelo de Montalegre – terá transmissão através dos canais de comunicação do Município de Montalegre – Facebook e Youtube.

Uma emissão simultânea para que mais público tenha oportunidade de acompanhar este magnífico evento do concelho.