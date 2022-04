“Sexta 13”de Montalegre está de volta em maio

Falta rigorosamente um mês para o regresso do maior espetáculo de rua de Portugal. Feita o ano passado em formato online, a “Sexta 13” de Montalegre volta de corpo inteiro, pela primeira vez, depois do brutal impacto da pandemia sendo a única agendada para este ano (a última ocorreu em dezembro de 2019). Um cartaz que continua a girar em torno da figura do padre Fontes. A noite termina com um concerto dos Virgem Suta. A hotelaria do concelho já está esgotada.

