SIC e TVI dedicam especiais às Festas dos Remédios

As tradições, a música portuguesa, a gastronomia e a arte popular associadas às Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios vão voltar a ter este ano um grande impacto mediático nas principais estações de televisão.

Com um teor popular e divertido, a nova temporada do “Olhá Festa” vai apresentar na SIC alguns dos segredos da Romaria de Portugal. Joana Latino e Nuno Pereira mostram no “Jornal da Noite” porque é que as festas da cidade de Lamego cresceram ao longo dos tempos até se tornarem numa das mais grandiosas do país. Para ver nos dias 30 e 31 de agosto, no espaço informativo líder de audiências em Portugal.



A juntar a isto, a edição deste ano das Festas dos Remédios marca também o regresso do programa “Somos Portugal”, da TVI, ao cartaz da Romaria de Portugal.

No último domingo de agosto, 28, uma emissão em direto de várias horas dará a conhecer o que de melhor Lamego tem para oferecer, ao nível dos saberes, sabores, história e tradições. Um programa leve e divertido, com muita música popular à mistura, a partir do palco instalado na Av. Dr. Alfredo de Sousa.