Símbolos da JMJ 2023 fazem périplo por Montalegre

Os Símbolos da JMJ (Jornada Mundial da Juventude) – a Cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani – fizeram um extenso périplo pelo concelho de Montalegre. Com a receção feita na Praça do Município, este movimento de fé católica passou por diversas aldeias e instituições. Foi uma oportunidade para os crentes contactarem com esta celebração que irá culminar em Lisboa (1 a 6 agosto 2023). Recorde-se que estamos a falar de um evento religioso, instituído pelo Papa João Paulo II em 20 de dezembro de 1985, que reúne milhões de católicos de todo o Mundo, sobretudo jovens. Com duração de cerca de uma semana, promove solenidades da Igreja Católica para os jovens e com os jovens.

A Jornada Mundial da Juventude conta com dois símbolos que a acompanham e representam: a Cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. Nos meses que antecedem cada JMJ, os símbolos partem em peregrinação para serem anunciadores do Evangelho e acompanharem os jovens, de forma especial, nas realidades em que vivem. A receção e o acolhimento dos símbolos têm dado muitos frutos um pouco por todo o mundo. Em África, estes dois símbolos instaram os jovens a converterem-se numa geração não-violenta, encabeçaram várias marchas pela paz e foram tocados por milhares, que os saudaram também com os trajes típicos dos seus países. Ajudaram ainda a levar reconciliação onde havia tensão, como em Timor-Leste.