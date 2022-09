Símbolos da JMJ 2023 chegaram à Diocese de Vila Real

Foto: Olímpia Mairos

A expectativa em receber os Símbolos da Jornada Mundial da Juventude era grande. E após dias de preparação, o entusiasmo transbordou em sabermos que, durante 6 dias, a Cruz Peregrina e o Ícone da Nossa Senhora iriam acompanhar cada passo que iriamos dar.

À sua chegada, na Ponte de Rebordelo, e, depois, já na cidade de Chaves, no KM0, centenas de pessoas, entrem as quais muitos jovens, vibraram com a sua presença. Todos fomos muitos: avós, pais, tios, vizinhos, amigos… Aí tivemos a consciência que estamos a precisamente 437 km da Jornada Mundial da Juventude.

Estes dois símbolos têm a grande missão de congregar pessoas nas mais diversas situações. Têm, também, a grande missão de levar aos outros esperança e fé num futuro melhor e mais promissor. Foi este o mote, aquando da nossa passagem pelo Centro Prisional de Chaves, pelos Bombeiros e Forças Policiais. Quisemos transmitir força e, ao mesmo tempo, agradecer aos profissionais de saúde, quando visitamos o Hospital, deixar uma mensagem de esperança por uma recuperação rápida aos vários pacientes. Estes dias foram também um momento de estarmos em comunhão com os mais velhos, com os que têm mais experiência, com os que, tantas vezes, nos ensinaram o caminho de Jesus. E este momento refletiu-se no encontro-oração-festa com os idosos do nosso concelho.

Após dias e kms palmilhados, foi notória a coesão que se formou com os jovens, o grupo que disse “SIM”, como Maria, outrora. Com eles, o Hino “Há pressa no Ar” não mais parou de entoar em cada canto, instituição, rua, por onde passavam os Símbolos, desde Vidago a Boticas. Foi uma experiência inesquecível, muito gratificante. Fizemos novas amizades, rimos, cantamos, rezamos e sentiu-se o verdadeiro Amor a Cristo. Formamos um grupo muito unido, autêntico e transmitimos aos outros a nossa Fé. Fomos bem recebidos e conseguimos transmitir alegria, serenidade e paz.

A Cruz Peregrina e o Ícone da Nossa Senhora inundaram os nossos corações de alegria e esperança em continuarmos a caminhar rumo a Lisboa 2023, porque a vontade dos jovens do Arciprestado do Alto Tâmega, em estarem reunidos em oração com o Papa Francisco é grande.

No dia 9, o nosso Arciprestado do Alto Tâmega despediu-se da Cruz Peregrina e do Ícone da Nossa Senhora. Dificilmente teremos outra oportunidade de os termos connosco, desta forma, tão próxima. O nosso Caminho para Lisboa2023 começou Aqui!