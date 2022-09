Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), nomeadamente a Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, foram recebidos na manhã desta sexta-feira, dia 9 de setembro, no edifício dos Paços do Concelho, numa peregrinação que está a decorrer durante o mês de setembro, no Distrito de Vila Real.

Após a receção na igreja de Nossa Senhora da Livração, os símbolos representativos da JMJ foram transportados pelos Bombeiros Voluntários de Boticas (BVB) e pelos Escuteiros de Boticas até à Câmara Municipal, local onde decorreu uma pequena oração celebrada pelo Padre Domingos Teixeira dos Santos, acompanhada pelo Presidente do Município de Boticas, Fernando Queiroga, e demais entidades locais.

O autarca referiu que “é um prazer receber os símbolos da Jornada Mundial da Juventude no Concelho de Boticas e nos Paços do Concelho, pelo simbolismo que carregam para a igreja católica e para os jovens da nossa terra”.

Fernando Queiroga aproveitou a oportunidade para manifestar “o apoio da autarquia na participação dos jovens botiquenses na iniciativa mundial agendada para agosto do próximo ano”.

A cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani irão visitar durante o dia várias instituições locais, sendo que a presença dos símbolos no Concelho de Boticas terminará com uma celebração eucarística, pelas 19h00, na igreja de Nossa Senhora da Livração.

De referir que a peregrinação dos símbolos pelos vários Arciprestados da Diocese de Vila Real decorre no âmbito da 33ª edição da Jornada Mundial da Juventude a realizar-se entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, em Lisboa.