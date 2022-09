Símbolos da Jornada Mundial da Juventude passam esta noite pelo campus da UTAD

No âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre, em Lisboa, de 1 a 6 de agosto de 2023, estarão, esta noite (29 de setembro), em peregrinação no campus da UTAD, os Símbolos emblemáticos daquele acontecimento mundial, destinado aos jovens dos 14 aos 30 anos, crentes e não crentes, de todos os continentes.

A Jornada Mundial da Juventude é, assim, um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa e, simultaneamente, uma festa da juventude e um momento forte de evangelização do mundo juvenil, traduzido num convite a uma geração determinada em construir um mundo mais justo e solidário. Dos símbolos desta peregrinação, destaca-se uma cruz grande de madeira com 3,80 m de altura que já passou por vários lugares diferentes dos cinco continentes.

De acordo com o programa, às 19h15 haverá o acolhimento na UTAD, junto ao lago, e, pelas 20h40, seguirá o cortejo até à capela do campus, onde, pelas 21h, haverá a oração, seguida de um momento jovem.