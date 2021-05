Simone Faggioli venceu Rampa Internacional de Boticas

oticas recebeu no passado fim de semana, dias 8 e 9 de maio, mais uma edição da Rampa de Boticas, prova de abertura do Campeonato Europeu de Montanha e pontuável para o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

O evento desportivo, que contou com a presença de mais de meia centena de participantes e que integrou pela primeira vez um calendário internacional de Montanha, trazendo até à vila de Boticas os melhores pilotos europeus, destacou-se pela forma exemplar como decorreu e pelo panorama competitivo proporcionado aos participantes das diferentes categorias em competição.

O grande vencedor da primeira prova do Europeu de Montanha foi o italiano Simone Faggioli (Norma M20 FC), que estabeleceu um novo record do traçado ao conseguir percorrer os mais de cinco quilómetros em apenas 1m57.455s, deixando para trás o seu compatriota Christian Merli (Osella FA30). Quanto ao último lugar do pódio foi conquistado por outro italiano, o piloto Diego Degasperi (Osella FA30).

No que concerne ao Nacional de Montanha e em termos absolutos, o topo do pódio foi para o galego Jacobo Pereira (Norma M20 FC), logo seguido do francês Nicolas Verwer (Porsche 997 GT2) e de José Correia (Osella PA2000).

Já Luís Nunes (Ford Fiesta ST R5), piloto natural de Valpaços, foi o vencedor da categoria Turismo 1.

Por sua vez, o transmontano Joaquim Teixeira (Seat CUPRA TCR (SEQ)) e o flaviense Luís Delgado (Kia CEE’D), ocuparam, respetivamente, os dois primeiros lugares da classe Turismo 2.

Segundo o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, “o balanço da Rampa Internacional de Boticas foi muito positivo, com os pilotos e responsáveis da Federação Internacional do Automóvel a ficarem surpreendidos com a organização, caraterísticas do traçado e, sobretudo, com a segurança do evento”, acrescentando que “alguns pilotos internacionais ficaram fascinados com a rampa de Boticas, considerando-a mesmo como a melhor da Europa”.

“O feedback dos participantes e entidades deixou-me naturalmente muito satisfeito e com boas perspetivas de que no próximo ano possamos receber novamente uma prova automobilística de envergadura internacional, o que seria fantástico para o nosso Concelho e para a região”, disse o autarca.