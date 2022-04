Simplício Taveira com algumas dificuldades no Estoril

O fim de semana no autódromo do Estoril, na primeira jornada do Troféu C 1 Learn, de fácil não teve nada para o piloto de Vila Real, Simplício Taveira, que não conseguiu ter o seu Citroen C 1 em condições, isso motivado por não ter feito um upgrade ao carro, de forma a ficar em igualdade de circunstâncias com os seus mais diretos adversários.

Na sessão de treinos cronometrados faria sua melhor volta ao autódromo do Estoril e, 2.22.079 à média de 105,5 km/h. Na 1ª corrida, Simplício Taveira não conseguiu solucionar os problemas que afetavam o C 1, mesmo assim com muita garra e perseverança em conjunto com Filipe Ferreira, seu colega de equipa levaram o C 1 até ao baixar da bandeira de xadrez, cortando a linha de chegada na 12ª posição na classificação geral, com a melhor volta feita ao autódromo do Estoril em 2.21.725 à média de 107 km/h. Já na 2ª corrida da jornada, a dupla Simplício Taveira/Filipe Ferreira acabaria por ver a bandeira de xadrez na 15ª posição na classificação geral, com a melhor volta feita em 2.22.252 à média de 105,3km/h.

No final, Simplício Taveira referiu: “não foi um fim de semana fácil, pois nós por falta de informação, não fizemos um upgrade ao nosso carro, e por isso nas retas era ver os adversários a passar por nós, e depois nas partes lentas conseguíamos chegar a eles e até ultrapassar, mas na reta era um autêntico suplício… Penso que com o upgrade, o comportamento do carro altera-se por completo, mas mesmo com estas dificuldades todas chegamos ao final das duas corridas, que também foi importante, e agora neste espaço de tempos vamos fazer o upo grade, para na prova seguinte fazermos mais e melhor”.

De referir que Simplício Taveira classificou-se na 2ª posição na 1ª jornada de 2022 da Epic Events na corrida de sprint que teve lugar no kartódromo de Fafe.